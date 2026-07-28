На загрязненных минами освобожденных территориях пожары

Информация о пожарах на открытой местности в направлениях сел Марзили Агдамского района, Газахлар Физулинского района, а также сел Чахырлы и Мехдили Джебраильского района поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Тушение пожаров осложняется загрязненностью территорий минами и ветреной погодой.

В настоящее время операция по ликвидации огня продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.