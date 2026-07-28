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Иран запретит проход через Ормуз судам стран, причастных к краже активов

First News Media17:37 - Сегодня
Иран запретит проход через Ормуз судам стран, причастных к краже активов

Власти Ирана запретят проход через Ормузский пролив судам тех стран, которые поддержат идею президента США Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов без ведома Тегерана. 

Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС исламской республики Эбрахим Зольфагари.

27 июля Трамп вновь пригрозил использовать замороженные Западом иранские активы без разрешения Тегерана. По его словам, денежные средства Тегерана должны пойти на компенсацию ущерба, якобы нанесенного исламской республикой судоходству в Ормузском проливе.

"Предупреждая преступного президента США о последствиях этого незаконного действия, мы также заявляем всем компаниям и государствам, которые поддержат предложение Трампа и воспользуются в этих целях заблокированными активами Ирана, что с того момента Вооруженные силы Исламской Республики Иран не будут разрешать проход ни одному из их судов через Ормузский пролив", - сказал Зольфагари в ходе видеообращения.

Источник: ТАСС

 

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