Эльдар Намазов: Пигалица Марго, Соловьевские «помётометания» и звонок Путина

Выступление президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме, его принципиальные оценки по российско-украинской войне, до сих пор вызывают многочисленные отклики в международных СМИ. И не только отклики, но и реальные политические действия.

Как сообщает 1news.az, об этом написал политолог Эльдар Намазов на своей официальной странице в facebook.

«Естественно, украинская общественность высоко оценила и широко комментировала месседжи Ильхама Алиева.

На ютуб-каналах и социальных сетях прошли многочисленные обсуждения экспертов и политологов Центральной Азии, искавших ответ на вопрос – почему лидеры Центральной Азии не дают столь же принципиальные оценки. Потом последовало очень мудрое и ответственное заявление Токаева, который также призвал Путина прекратить эту войну.

Но всех, конечно, интересовала реакция Москвы. Пока официальные лица России хранили молчание, первым делом зашевелились откровенно азербайджанофобские силы, десятилетиями находящиеся на содержании богатой армянской диаспоры. Особенно «постарался» Владимир Соловьев, на своей передаче в эфире телеканала «Россия». Он, видимо, забыл о своем «богатом опыте» каяться и приносить извинения Азербайджану за свои откровенно хамские и бесцеремонные выпады против нашей страны. И вновь решил отличиться. Под его радостные удобрительные ужимки, выступила пигалица Марго Симонян, ставшая печально известной всему миру своим, ставшим мэмом, вопросом: «А что ее брать-то? Два дня и все… Это же Украина!»

На этот раз она начала намекать (не больше и не меньше), на смену руководства Азербайджана. Дескать, если Ильхам Алиев не ценит Россию, то придет следующий руководитель, который оценит.

Украину «за два дня» она уже взяла и теперь пятый год Россия вся глубже погружается в болото изнуряющего конфликта. Этого ей, видимо, мало, она и Азербайджан думает также за «два дня» брать?

Но «девичье счастье» продолжалось недолго. Сегодня Кремль распространил информацию – Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву. Кремль отметил и «конструктивный характер» отношений и желание развивать «взаимовыгодное сотрудничество». А пресс-секретарь Путина Д.Песков отметил «очень теплый и содержательный» разговор двух президентов.

Если кто в России не понял – это и есть то, что называют государством «средней силы», влияющим на региональные и мировые процессы. Независящий от внешних сил ни в политическом, ни в экономическом плане, проводящий суверенную внешнюю политику на основе национальных интересов. И с которым вынуждены считаться и учитывать его интересы ведущие мировые державы.

И нам не нужны очередные извинения опять «промахнувшихся» прокремлевских пропагандистов и азербайджанофобов, стоящих на очереди к кассе в компании «Ташир». Собаки лают – караван идет...»