Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

В Баку произошёл необычный инцидентю. Мужчина вышел на дорогу перед движущимся автомобилем и лёг перед машиной.

Водитель успел остановиться и продолжил движение по другой полосе. Момент произошедшего попал на камеру видеорегистратора.

Как сообщает Qafqazinfo, полиция расследовала произошедшее. Установлено, что задержанным оказался 31-летний Ч. Самедов. В отношении него приняты меры ответственности за совершённые противоправные действия.