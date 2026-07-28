 Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

First News Media18:46 - Сегодня
Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

В Баку произошёл необычный инцидентю. Мужчина вышел на дорогу перед движущимся автомобилем и лёг перед машиной.

Водитель успел остановиться и продолжил движение по другой полосе. Момент произошедшего попал на камеру видеорегистратора.

Как сообщает Qafqazinfo, полиция расследовала произошедшее. Установлено, что задержанным оказался 31-летний Ч. Самедов. В отношении него приняты меры ответственности за совершённые противоправные действия.

Поделиться:
426

Актуально

Общество

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ...

Политика

Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

Мнение

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Общество

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ФОТО

Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу?

На свояка Сафара Мехтиева завели уголовное дело по факту хищения около 200 тысяч манатов

Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Завтра три района Баку временно останутся без электричества

Трагедия в жилом комплексе «Аккорд» в Баку — ФОТО

Жара до +41 градуса: МЧС обратилось к населению с предупреждением

Трагедия на железной дороге: поезд сбил пешехода

Последние новости

Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль чемпионата мира U-17

Сегодня, 20:40

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ФОТО

Сегодня, 20:23

«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Азербайджанские борцы завоевали две бронзы на чемпионате мира U-17 в Баку

Сегодня, 20:00

Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу?

Сегодня, 19:49

Футбол как путь к мечте: UEFA рассказала об инициативе АФФА для детей без родительской опеки

Сегодня, 19:30

На свояка Сафара Мехтиева завели уголовное дело по факту хищения около 200 тысяч манатов

Сегодня, 19:15

Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:46

Объявлены результаты вступительного экзамена, проведенного 12 июля

Сегодня, 18:15

Эльдар Намазов: Пигалица Марго, Соловьевские «помётометания» и звонок Путина

Сегодня, 18:00

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:52

Азербайджанский борец победил армянского соперника на чемпионате мира в Баку

Сегодня, 17:48

Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

Сегодня, 17:39

Иран запретит проход через Ормуз судам стран, причастных к краже активов

Сегодня, 17:37

«Спрятал за коробками из-под обуви»: отец стрелявшего в лицее İdrak подростка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:12

На загрязненных минами освобожденных территориях пожары

Сегодня, 17:02

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Сегодня, 17:00

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Сегодня, 16:53
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижениеСегодня, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57