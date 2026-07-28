Объявлены результаты вступительного экзамена, проведенного 12 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительного экзамена, проведенного 12 июля 2026 года по I и IV группам специальностей, а также по предмету «География» для абитуриентов, выбравших обе подгруппы - DT и TC - в рамках III группы специальностей.

Как сообщили в ГЭЦ, из 30 тыс. 300 абитуриентов, чьи заявки были подтверждены, 916 человек не явились на экзамен. 16 участников за нарушение правил были отстранены от экзамена, их результаты аннулированы.

Из 6057 абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе специальностей, 1256 человек не приняли участия в экзамене по предмету «География».

На этом экзамене наивысший результат по I группе специальностей, 400 баллов, показали 2 человека, а по IV группе специальностей - 15 человек.

По сумме результатов обоих этапов по I группе специальностей наивысшим показателем стало 697,5 балла. Этот результат получили выпускник лицея имени Гейдара Алиева Хатаинского района Баку Зафар Гасанли и выпускница полной средней школы села Газьян Губадлинского района Айсу Магеррамли.

По IV группе специальностей максимальный результат, 700 баллов, показал выпускник Гимназии с естественнонаучным уклоном Сумгайыта Самир Тагизаде.

Напомним, что на I этапе экзамена максимально можно набрать 300 баллов, а на II - 400. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут пройти регистрацию, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 29 июля до 17:00 31 июля.

Центр рекомендовал абитуриентам перед обращением внимательно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов и критериями оценивания. Наряду с этим, с целью изучения мнения участников об организации вступительных экзаменов проводится онлайн-опрос. Ссылка на опрос размещена на странице результатов каждого абитуриента.