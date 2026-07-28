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СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

First News Media17:00 - Сегодня
СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Парламент Мьянмы одобрил законопроект, который предусматривает наказание вплоть до смертной казни для преступников, использующих принудительный труд в центрах онлайн-мошенничества.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Спикер верхней палаты парламента Аун Лин Двэ заявил об одобрении законодателями соответствующих поправок, внесенных по итогам консультаций с нижней палатой. В опубликованном в мае проекте закона предусматривались тюремные сроки от 10 лет до пожизненного заключения, а также смертная казнь за "насилие, пытки, незаконное лишение свободы или жестокое обращение с целью принуждения к совершению действий, связанных с онлайн-мошенничеством".

Согласно утвержденному законодательству, суд может вынести приговор в виде смертной казни в случае гибели жертвы мошенников в результате насилия.

Газета The Global New Light of Myanmar информировала 28 июля о полной зачистке от онлайн-мошенников районов городов Шве-Кокко и Мьявади на границе с Таиландом, где за последние месяцы были снесены в общей сложности 77 незаконных построек, а также 17-этажное здание, принадлежавшие злоумышленникам. Издание отмечает, что правительство Мьянмы в сотрудничестве с соседними странами продолжит усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством и незаконными азартными играми.

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