В Азербайджане более 900 детей возвращены из социальных учреждений в семьи

С 2020 года, когда под ведомством Министерства труда и социальной защиты населения начал свою деятельность Агентство социальных услуг, в результате проведенных реинтеграционных мероприятий 913 детей были возвращены из учреждений социального обслуживания в свои семьи.

Как сообщили в Минтруда, в процессе возвращения детей под семейную опеку составляются планы развития семьи, предусматривающие меры социальной поддержки. На основе этих планов оказывается помощь в укреплении семей по соответствующим направлениям, передает 1news.az.

«После возвращения детей под опеку семьи проводятся мониторинги для изучения их общего положения. С целью предотвращения утраты детьми родительского попечения Агентством также проводится социально-психологическая и просветительская работа. За прошедший период удалось предотвратить передачу в учреждения 1019 детей со стороны их семей», - отмечается в сообщении.