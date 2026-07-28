«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Россияне стали чаще искать квартиры в Армении, а цены на рынке аренды в Ереване выросли, пишет «Верстка», ссылаясь на местных риелторов.

Риелторы рассказали, что заметили «огромный спрос» на квартиры среди россиян, которые едут преимущественно в Ереван.

Они сравнивают ситуацию с 2022 годом и отмечают, что цены на аренду в Ереване за последние три месяца выросли примерно на 30%.

«Верстка» обратила внимание, что в одном из популярных среди россиян телеграм-каналов по поиску недвижимости ежедневно появляются десятки новых объявлений от тех, кто уже прилетел в Армению или планирует эмиграцию осенью.

По данным «Яндекс Вордстат», за неделю с 13 по 19 июля число запросов «квартиры в Ереване» достигло 5,2 тысячи. На неделе с 28 февраля по 6 марта 2022 года таких запросов было 5 тысяч, а всплеск был во время мобилизации в сентябре 2022 года (почти 10 тысяч).

Источник: Meduza