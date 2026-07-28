СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Взрыв и обрушение в торговом центре Aeon после землетрясения на острове Кюсю могли привести к гибели большого количества людей.

Об этом сообщил телеканал TBS со ссылкой на источник в местной полиции.

По его словам, в результате происшествия, "вероятно, есть много погибших". Их число не приводится.

Между тем, по данным телеканала NHK, связь потеряна с 20-30 сотрудниками торгового центра.

Источник: ТАСС

14:55

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в южной японской префектуре Кумамото, вызвав масштабные разрушения и перебои в работе транспортной и энергетической инфраструктуры.

В результате стихийного бедствия без электроснабжения остались тысячи домов, повреждены дороги и здания, а число пострадавших, по предварительным данным, превысило 50 человек.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, выступая перед журналистами в Токио, заявила, что власти продолжают оценивать масштабы последствий землетрясения. По ее словам, информация о количестве пострадавших и размере причиненного ущерба продолжает уточняться по мере поступления данных из пострадавших районов.

По информации общественного телеканала NHK, только в одной из больниц были зарегистрированы более пятидесяти пострадавших. Кроме того, как сообщает газета Nikkei, травмы получили несколько пассажиров скоростного поезда, находившихся в составе во время подземных толчков.

Стихия нанесла значительный ущерб объектам инфраструктуры. По данным японских средств массовой информации, повреждения получили несколько зданий, включая один из торговых центров сети Aeon, где, как сообщается, произошел взрыв. На кадрах, распространенных NHK, также запечатлены здания, охваченные огнем, а также строения, частично разрушенные в результате землетрясения. Представители компании Aeon на момент публикации официальных комментариев по поводу произошедшего не предоставили.

Серьезные повреждения зафиксированы и на транспортной инфраструктуре. На ряде крупных автомобильных дорог, включая эстакады, образовались глубокие трещины. Кроме того, с рельсов сошел грузовой поезд, было временно приостановлено железнодорожное сообщение, а также отменена часть авиарейсов.

Источник: Reuters