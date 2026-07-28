 СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Джамиля Суджадинова16:57 - Сегодня
СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Взрыв и обрушение в торговом центре Aeon после землетрясения на острове Кюсю могли привести к гибели большого количества людей.

Об этом сообщил телеканал TBS со ссылкой на источник в местной полиции.

По его словам, в результате происшествия, "вероятно, есть много погибших". Их число не приводится.

Между тем, по данным телеканала NHK, связь потеряна с 20-30 сотрудниками торгового центра.

Источник: ТАСС

14:55

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в южной японской префектуре Кумамото, вызвав масштабные разрушения и перебои в работе транспортной и энергетической инфраструктуры.

В результате стихийного бедствия без электроснабжения остались тысячи домов, повреждены дороги и здания, а число пострадавших, по предварительным данным, превысило 50 человек.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, выступая перед журналистами в Токио, заявила, что власти продолжают оценивать масштабы последствий землетрясения. По ее словам, информация о количестве пострадавших и размере причиненного ущерба продолжает уточняться по мере поступления данных из пострадавших районов.

По информации общественного телеканала NHK, только в одной из больниц были зарегистрированы более пятидесяти пострадавших. Кроме того, как сообщает газета Nikkei, травмы получили несколько пассажиров скоростного поезда, находившихся в составе во время подземных толчков.

Стихия нанесла значительный ущерб объектам инфраструктуры. По данным японских средств массовой информации, повреждения получили несколько зданий, включая один из торговых центров сети Aeon, где, как сообщается, произошел взрыв. На кадрах, распространенных NHK, также запечатлены здания, охваченные огнем, а также строения, частично разрушенные в результате землетрясения. Представители компании Aeon на момент публикации официальных комментариев по поводу произошедшего не предоставили.

Серьезные повреждения зафиксированы и на транспортной инфраструктуре. На ряде крупных автомобильных дорог, включая эстакады, образовались глубокие трещины. Кроме того, с рельсов сошел грузовой поезд, было временно приостановлено железнодорожное сообщение, а также отменена часть авиарейсов.

Источник: Reuters

Поделиться:
562

Актуально

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Мнение

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об авиации»

В мире

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Жара и лесные пожары вынудили Францию эвакуировать тысячи туристов

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Путин рассказал, как отец Токаева лечился в Омске после ранения в 1945 году

Компания Араза Агаларова требует 1,68 млрд за ущерб «Крокус Сити Холлу»

Последние новости

«Спрятал за коробками от обуви»: отец стрелявшего в лицее İdrak подростка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:12

На загрязненных минами освобожденных территориях пожары

Сегодня, 17:02

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Сегодня, 17:00

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Сегодня, 16:53

Жара и лесные пожары вынудили Францию эвакуировать тысячи туристов

Сегодня, 16:25

Женщины в Черногории смогут брать оплачиваемый отпуск при болезненных менструациях

Сегодня, 16:17

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Сегодня, 16:10

В Азербайджане более 900 детей возвращены из социальных учреждений в семьи

Сегодня, 16:00

Республиканская психиатрическая больница сделала заявление, связанное с Эльшадом Хосе - ВИДЕО

Сегодня, 15:58

Министр обороны Израиля заявил, что США не разрешают атаковать энергообъекты Ирана

Сегодня, 15:55

OneSXM требует от Франции проведения референдума о независимости в Сен-Мартене

Сегодня, 15:48

Анна Акопян сообщила о поступающих угрозах

Сегодня, 15:45

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о госпитализации Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:38

Песков назвал разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева очень теплым и содержательным

Сегодня, 15:33

Покорившая интернет макака Панч отпраздновала свой первый день рождения

Сегодня, 15:25

Макгрегор заявил о намерении провести последний бой в UFC в 2027 году

Сегодня, 15:03

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Сегодня, 15:00

СВР России: в ЕС осознают неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

Сегодня, 14:47

В Португалии пропал азербайджанец 

Сегодня, 14:45
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30