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Женщины в Черногории смогут брать оплачиваемый отпуск при болезненных менструациях

Джамиля Суджадинова16:17 - Сегодня
Женщины в Черногории смогут брать оплачиваемый отпуск при болезненных менструациях

Парламент Черногории одобрил поправки к Закону о медицинском страховании, предусматривающие предоставление отдельным категориям женщин права на оплачиваемый отпуск в связи с болезненными менструациями

Новые нормы направлены на усиление защиты здоровья женщин и учет особенностей их медицинских потребностей в системе обязательного медицинского страхования.

Согласно принятому закону, женщины, страдающие вторичной дисменореей, смогут ежемесячно оформлять до двух дней оплачиваемого отпуска. Речь идет о болезненных менструальных циклах, вызванных ранее диагностированными гинекологическими заболеваниями, включая эндометриоз, миому матки, полипы и другие патологии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесенные изменения закрепляют право женщин с подтвержденным диагнозом вторичной дисменореи на получение временной нетрудоспособности по отдельной категории. 

Законодатели подчеркивают, что такое состояние сопровождается выраженными болевыми симптомами, возникающими вследствие уже установленного заболевания, и может существенно ограничивать трудоспособность.

Поправки также определяют порядок получения соответствующей льготы. Диагноз вторичной дисменореи должен быть подтвержден врачом-специалистом. Кроме того, женщины, претендующие на предоставление оплачиваемого отпуска, обязаны ежегодно проходить медицинское подтверждение диагноза не позднее 31 декабря и предоставлять работодателю обновленную медицинскую справку до 30 января следующего года.

Как отмечают черногорские средства массовой информации, при принятии закона парламентарии подчеркнули, что изменения являются важным шагом в развитии системы охраны женского здоровья. По их мнению, новые положения позволят более полно учитывать особенности состояния женщин, страдающих хроническими гинекологическими заболеваниями, а также обеспечат им дополнительную социальную и медицинскую защиту в рамках действующей системы обязательного медицинского страхования.

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