Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

28 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в нашей стране Дирка Лёльке.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.

Согласно информации, посол Дирк Лёльке вручил министру копии своих верительных грамот. Джейхун Байрамов поздравил его с началом дипломатической деятельности и пожелал успехов в будущей работе.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-германских отношений, политический диалог, торгово-экономические связи, вопросы энергетической безопасности, зеленой энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций, а также гуманитарное и культурное сотрудничество.

Было отмечено, что недавний визит Президента Ильхама Алиева в Германию заложил основу нового этапа в двусторонних отношениях. Стороны подчеркнули значение Совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства, важность создания Азербайджано-Германского бизнес-совета, развития существующих механизмов сотрудничества и продолжения взаимных контактов на высоком уровне. В ходе встречи также было подчеркнуто, что почти двухвековые исторические связи и богатое наследие, объединяющие народы Азербайджана и Германии, создают прочную основу для развития отношений, были рассмотрены возможности расширения сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и работе, проводимой в направлении обеспечения устойчивого мира.