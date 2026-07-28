Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы продлевать действие торгового соглашения между Канадой, Мексикой и США (USMCA).

Такую позицию он изложил в прямом эфире телеканала Fox News.

"Для меня это неважно. На самом деле, я бы не хотел [продлевать его]. Я бы предпочел независимость", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления действия соглашения. "Дело в том, что Мексика и Канада нуждаются в нас, а нам они не нужны. Эта сделка важна для них, а не для нас", - добавил он.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, который тогда занимал пост 45-го президента США. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Он может быть пересмотрен в 2026 году.

Источник: ТАСС