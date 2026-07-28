 Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

First News Media17:39 - Сегодня
Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы продлевать действие торгового соглашения между Канадой, Мексикой и США (USMCA). 

Такую позицию он изложил в прямом эфире телеканала Fox News.

"Для меня это неважно. На самом деле, я бы не хотел [продлевать его]. Я бы предпочел независимость", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления действия соглашения. "Дело в том, что Мексика и Канада нуждаются в нас, а нам они не нужны. Эта сделка важна для них, а не для нас", - добавил он.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, который тогда занимал пост 45-го президента США. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Он может быть пересмотрен в 2026 году.

Источник: ТАСС

Поделиться:
339

Актуально

Общество

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ...

Политика

Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

Мнение

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

В мире

Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

Иран запретит проход через Ормуз судам стран, причастных к краже активов

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

В результате удара России по полигону в Украине 10 человек погибли, около 100 человек получили ранения

Робот-гуманоид отключился и упал прямо на презентации Qualcomm - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль чемпионата мира U-17

Сегодня, 20:40

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ФОТО

Сегодня, 20:23

«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Азербайджанские борцы завоевали две бронзы на чемпионате мира U-17 в Баку

Сегодня, 20:00

Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу?

Сегодня, 19:49

Футбол как путь к мечте: UEFA рассказала об инициативе АФФА для детей без родительской опеки

Сегодня, 19:30

На свояка Сафара Мехтиева завели уголовное дело по факту хищения около 200 тысяч манатов

Сегодня, 19:15

Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:46

Объявлены результаты вступительного экзамена, проведенного 12 июля

Сегодня, 18:15

Эльдар Намазов: Пигалица Марго, Соловьевские «помётометания» и звонок Путина

Сегодня, 18:00

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:52

Азербайджанский борец победил армянского соперника на чемпионате мира в Баку

Сегодня, 17:48

Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

Сегодня, 17:39

Иран запретит проход через Ормуз судам стран, причастных к краже активов

Сегодня, 17:37

«Спрятал за коробками из-под обуви»: отец стрелявшего в лицее İdrak подростка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:12

На загрязненных минами освобожденных территориях пожары

Сегодня, 17:02

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Сегодня, 17:00

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Сегодня, 16:53
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижениеСегодня, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57