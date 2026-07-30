 Лиге конференций: «Зиря» открыл счет в матче с «Пайде» уже на 4-й минуте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Лиге конференций: «Зиря» открыл счет в матче с «Пайде» уже на 4-й минуте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:25 - Сегодня
Лиге конференций: «Зиря» открыл счет в матче с «Пайде» уже на 4-й минуте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский клуб «Зиря» вышел вперед в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций против эстонского «Пайде».

Первым отличился Эрен Айдын — форвард поразил ворота соперника на 4-й минуте матча.

20:04

В Сумгайыте начался ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Зиря» и «Пайде».

Команды проводят встречу на стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

19:18

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Зиря» проведет ответную игру второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против эстонского «Пайде».

Главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов выпустит с первых минут Айдына Байрамова, Руана Ренато, Анже Муцинзи, Гисмата Алыева, Иссу Джибриллу, Брахима Конате, Гуиму, Виейринью, Айхана Гусейнова, Эрен Айдына и Давита Волкова.

Капитанскую повязку у азербайджанской команды наденет Гисмат Алыев.

В составе «Пайде» на поле с первых минут выйдут Эбрима Джарджу, Никита Баранов, Виктор Уго, Эдгар Тур, Микаэль Лиландер, Оскар Хыйм, Моду Сохна, Мартин Миллер, Даниэль Лутс, Сийм Лутс и Абдурахман Бадамоси.

Эстонскую команду будут готовить Тарно Кинк и Мика Лаурикайнен.

Встреча пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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