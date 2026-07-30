УЕФА проголосовал за бойкот турниров под эгидой ФИФА

Руководящий орган европейского футбола УЕФА в четверг провел голосование и принял решение бойкотировать будущие мужские и женские чемпионаты мира в ответ на планы ФИФА по продаже долей в турнирах частным инвесторам.

После экстренного заседания с участием 55 национальных ассоциаций УЕФА заявил, что чемпионат мира не должен рассматриваться как инвестиционный продукт. В организации подчеркнули, что европейские сборные не будут участвовать в турнирах ФИФА, пока соответствующий план остается в силе.

УЕФА потребовал от ФИФА полностью отказаться от инициативы и предоставить юридически обязывающие гарантии того, что управление крупнейшими футбольными соревнованиями не будет передано частным структурам.

В истории чемпионата мира уже были случаи бойкотов: Англия пропустила первые три турнира, африканские страны отказались от участия в отборе к ЧМ-1966, а СССР не сыграл матч против Чили после военного переворота в этой стране.