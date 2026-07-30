В Госдуме назвали угрозы Пашиняна по ЮКЖД дерзким шагом

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги является дерзким и деструктивным шагом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

"Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном требовании 2 миллиардов долларов с России за концессию Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) является не чем иным, как дерзким и деструктивным шагом, бросающим тень на двусторонние отношения и указывающим на внутренний кризис в Армении", - сказал Чепа.

По его словам, подобные угрозы, обернутые в фасад "дружеского урегулирования", не могут быть восприняты Москвой иначе как попытка давления и ревизии договоренностей.

В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Читайте по теме:

Ереван готов дойти до арбитража в споре вокруг российской концессии ЮКЖД