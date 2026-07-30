​​​​​​​Арестована тиктокер Мюжган

34-летняя Мюжган Мамедзаде была задержана сотрудниками полиции в Сабунчинском районе.

В отношении М.Мамедзаде был составлен административный протокол за действия, выражающие явное неуважение к обществу и противоречащие нормам общественной морали, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Протокол был оформлен по статье 510.2 Кодекса АР об административных проступках, предусматривающей ответственность за публичную демонстрацию в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу. В частности, речь идет об использовании нецензурных выражений, демонстрации непристойных жестов, а также показе частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Материалы дела были направлены в районный суд - согласно решению суда, М.Мамедзаде назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.