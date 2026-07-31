«Карабах» уступил ЦСКА в серии пенальти и покинул Лигу Европы - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский «Карабах» завершил борьбу во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, проиграв софийскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Oтветная игра в Софии завершилась со счетом 0:0. Такой же результат был зафиксирован и в первом матче в Баку. Команды не смогли поразить ворота друг друга ни в основное, ни в дополнительное время, поэтому исход противостояния решался в серии 11-метровых ударов. В пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА — 5:4. Таким образом, болгарский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. «Карабах» продолжит еврокубковый сезон в третьем отборочном раунде Лиги конференций, где сыграет против киевского «Динамо».

22:20

Ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между болгарским ЦСКА (София) и азербайджанским «Карабахом» стартовала.

Игра проходит на стадионе «Васил Левски». Главный арбитр матча — бельгийский рефери ФИФА Брам ван Дрише.

Напомним, что первая встреча команд в Баку завершилась без забитых мячей — 0:0.

21:28

Сегодня азербайджанский «Карабах» проведет ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против болгарского ЦСКА.

Команды определились со стартовыми составами. Матч состоится на стадионе «Васил Левски» и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

В составе ЦСКА на поле с первых минут выйдут Фёдор Лапухов, Пастор, Жан-Филипп Гбамен, Бруну Жордан, Макс Эбонг, Стефано Сенси, Сантьяго Годой, Теодор Иванов, Анхело Мартино, Иоаннис Питтас и Серхио Родригес. Капитан команды — Бруну Жордан.

«Карабах» начнет игру в составе: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бенце Варконьи, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Закария Саво, Кади Боргеш, Алексей Кашук, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев и Бадави Гусейнов. Капитанскую повязку наденет Бадави Гусейнов.