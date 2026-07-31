Президент Садыр Жапаров: Подписание договора о союзнических отношениях знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества

Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов.