Президент Садыр Жапаров: Подписание договора о союзнических отношениях знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества
Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов.
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