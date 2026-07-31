Азербайджанская нефть подорожала до $98,58 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,39, или 0,39%, — до $98,58.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $92,16.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,74, или 0,78%, — до $94,86 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.