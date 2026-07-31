В Канаде обстреляли исламский центр

Исламский центр подвергся нападению неизвестных в Виннипеге в Канаде.

Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в четверг ночью. Согласно данным, полученным с камер видеонаблюдения, двое неизвестных подъехали к зданию центра и обстреляли его. Позже также двое неизвестных подошли к этому же зданию и разбили в нем несколько окон.

Представители центра утверждали, что в момент нападения внутри помещения находились люди. Они не пострадали. Начато расследование.

В понедельник сообщалось, что в Торонто неизвестные обстреляли сеть принадлежащих евреям пекарен. Полиция начала расследование по факту преступления, совершенного на почве ненависти. Мэр Торонто Оливия Чоу охарактеризовала происшедшее как антисемитские действия и назвала их «гнусными и неприемлемыми».

Источник: ТАСС