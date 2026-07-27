В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли на 12%

Социально ориентированные расходы государственного бюджета Азербайджана в I полугодии 2026 года составили 8 млрд 787,1 млн манатов, или 52,4% всех бюджетных расходов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 951,3 млн манатов, или на 12,1%.

В данную категорию входят расходы на оплату труда, приобретение продуктов питания, лекарств, перевязочных материалов, выплату пенсий и социальных пособий, а также на обязательное медицинское страхование.