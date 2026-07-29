В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов - ВИДЕО

В ночь на 29 июля в Рязани дроны атаковали территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода, а также крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries.

На обоих объектах вспыхнули сильные пожары, сообщают российские СМИ.

В соцсетях и местных каналах распространились кадры пожаров, несмотря на запреты, о которых постоянно заявляют российские власти.

Официально, сообщение об атаке дронов на Рязанскую область и последствия звучит крайне скупо.

"В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы", — написал губернатор Павел Малков, сообщив о шести пострадавших и о том, что "сбиты 45 БПЛА".