 В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов - ВИДЕО

First News Media11:00 - Сегодня
В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов - ВИДЕО

В ночь на 29 июля в Рязани дроны атаковали территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода, а также крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries. 

На обоих объектах вспыхнули сильные пожары, сообщают российские СМИ.

В соцсетях и местных каналах распространились кадры пожаров, несмотря на запреты, о которых постоянно заявляют российские власти. 

Официально, сообщение об атаке дронов на Рязанскую область и последствия звучит крайне скупо.

"В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы", — написал губернатор Павел Малков, сообщив о шести пострадавших и о том, что "сбиты 45 БПЛА".

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