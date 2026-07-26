Клуб Роналду на грани распродажи: долги «Аль-Насра» превысили 200 миллионов долларов

Саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, оказался в глубоком финансовом кризисе.

Как сообщает саудовское спортивное издание Arriyadiyah, руководству команды официально запретили заключать новые контракты до разрешения ситуации.

Главной причиной санкций стали гигантские задолженности организации: долги «Аль-Насра» достигают порядка 800 миллионов риалов (более 200 миллионов долларов).

Чтобы выйти из тяжелого финансового положения, руководство рассматривает вариант с продажей части прав на клуб сторонним инвесторам.