 Бердымухамедов назвал 5 главных тем предстоящей встречи лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Бердымухамедов назвал 5 главных тем предстоящей встречи лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

First News Media13:48 - Сегодня
Бердымухамедов назвал 5 главных тем предстоящей встречи лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению народов и стран Центральной Азии и Азербайджана, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала.

Как сказал он на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, 8 октября 2026 года в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане запланировано проведение консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана. 

«Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно на высоком содержательном и организационном уровне. В этой связи мы подготовили и разослали государствам-участникам проект повестки, который включает в себя 5 главных направлений», - сказал Бердымухамедов.

По его словам, это:

обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам мира стабильности и безопасности;

дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия стран Центральной Азии и Азербайджана;

углубление торгово-экономического взаимодействия, расширение сотрудничества в сфере энергетики, развитие устойчивых транспортно-логистических коридоров, 

совместные меры по охране окружающей среды и адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов, рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья, координация усилий в сфере восстановления Аральского моря; 

развитие культурных, образовательных и научных связей, расширение студенческих и молодежных обменов.

«Исходим из того, что все предложенные темы имеют высокую актуальность и значимость для наших стран», - отметил президент Туркменистана.

Он также сообщил, что в дни подготовки и проведения саммита в Авазе состоятся ряд международных форумов и культурных событий. «Уверен, что как и прежде, наши государства заинтересованы и ответственно подойдут к организации и проведению таких международных встреч», - добавил Бердымухамедов. 

В завершение своего выступления он выразил признательность всем главам государств за конструктивный настрой на сотрудничество.

Источник: АКИpress

Поделиться:
505

Актуально

Xроника

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

Экономика

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Мнение

Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую ...

Спорт

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ...

Политика

Спецназ Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании провел совместные тактические учения - ФОТО

Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, ведущим деятельность против Азербайджана

В Центральной Азии предлагают ввести единую туристическую визу

Бердымухамедов назвал 5 главных тем предстоящей встречи лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Утверждены изменения в сроках пребывания иностранцев в Азербайджане

Милли Меджлис призвал американских конгрессменов отказаться от практики принятия решений под влиянием армянских лоббистских групп

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Последние новости

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса

Сегодня, 17:12

Расширен список специальностей, на которые можно поступить со 150 баллами

Сегодня, 17:11

«Ударил палкой»: мама 7-летнего мальчика обвиняет менеджмент учебного центра в Сумгайыте

Сегодня, 17:10

В Шуше начало работу отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Сегодня, 16:53

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко

Сегодня, 16:50

Спецназ Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании провел совместные тактические учения - ФОТО

Сегодня, 16:37

Созданная Озгюром Озелем YENİ Parti собрала свыше 113 млн лир за день

Сегодня, 16:25

Малейка Аббасзаде: Ожидается повышение проходных баллов

Сегодня, 16:22

Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую карту региона

Сегодня, 16:18

В Баку потушили пожар на участке с автомобильными шинами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:47

Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, ведущим деятельность против Азербайджана

Сегодня, 15:30

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

Сегодня, 15:12

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ФИФА

Сегодня, 15:06

Показания автопрокатчика изменили статус Arzum 9999 в деле со смертельным ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 15:03

США и Израиль захотели устроить блокаду Ирана

Сегодня, 14:55

Керем Бюрсин вызван для дачи показаний по делу фонда Ahbap - ВИДЕО

Сегодня, 14:43

В Баку приостановили работу стационара клиники Vital Hospital

Сегодня, 14:41

Финляндия вслед за Италией предложила исключить Испанию из Шенгенской зоны

Сегодня, 14:30

Пропавших в Тайланде россиян убили - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 14:27

Какая будет погода в первый день августа?

Сегодня, 14:20
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57