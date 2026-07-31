Бердымухамедов назвал 5 главных тем предстоящей встречи лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению народов и стран Центральной Азии и Азербайджана, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала.

Как сказал он на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, 8 октября 2026 года в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане запланировано проведение консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

«Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно на высоком содержательном и организационном уровне. В этой связи мы подготовили и разослали государствам-участникам проект повестки, который включает в себя 5 главных направлений», - сказал Бердымухамедов.

По его словам, это:

обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам мира стабильности и безопасности;

дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия стран Центральной Азии и Азербайджана;

углубление торгово-экономического взаимодействия, расширение сотрудничества в сфере энергетики, развитие устойчивых транспортно-логистических коридоров,

совместные меры по охране окружающей среды и адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов, рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья, координация усилий в сфере восстановления Аральского моря;

развитие культурных, образовательных и научных связей, расширение студенческих и молодежных обменов.

«Исходим из того, что все предложенные темы имеют высокую актуальность и значимость для наших стран», - отметил президент Туркменистана.

Он также сообщил, что в дни подготовки и проведения саммита в Авазе состоятся ряд международных форумов и культурных событий. «Уверен, что как и прежде, наши государства заинтересованы и ответственно подойдут к организации и проведению таких международных встреч», - добавил Бердымухамедов.

В завершение своего выступления он выразил признательность всем главам государств за конструктивный настрой на сотрудничество.

Источник: АКИpress