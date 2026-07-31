Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Азербайджан с официальным визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Швейцарии.

Согласно информации, в ходе визита в Азербайджан Кассис проведет переговоры по вопросам двусторонних отношений, мирного процесса на Южном Кавказе, а также роли швейцарского председательства в ОБСЕ в регионе.

После Азербайджана председатель ОБСЕ посетит Туркменистан. Даты визита в Азербайджан и Туркменистан — 4–5 августа.

Отмечается, что поездка федерального министра станет первым этапом регионального турне, которое осенью продолжится визитами в Армению и Грузию.