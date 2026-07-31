Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии

Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

«Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы», - подчеркнул глава государства.