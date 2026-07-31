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Ильхам Алиев: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

First News Media12:45 - Сегодня
Ильхам Алиев: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

Глава государства отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день он посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а его коллеги из центральноазиатских государств находились с визитом в Азербайджане 26 раз. «Эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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