В SOCAR назвали трубопроводы Азербайджана «артериями» для снабжения Европы

В интервью телеканалу Euronews топ-менеджеры энергетической компании SOCAR обсудили растущую роль Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности на фоне 56-процентного роста экспорта природного газа в ЕС по сравнению с 2021 годом.

Выступая в передаче Business Horizons, заместитель вице-президента SOCAR Виталий Бейлярбеков охарактеризовал транзитные коридоры страны, включая трубопроводы Баку — Тбилиси — Джейхан и Южно-Кавказский газопровод, как жизненно важные «артерии, связывающие нас с остальным миром».

Поставки осуществляются по Южному газовому коридору протяженностью 3500 километров — транспортной сети, находящейся под управлением госкомпании SOCAR. В 2025 году Италия осталась крупнейшим европейским потребителем азербайджанского газа, импортировав 9,5 миллиарда кубометров, что составило 16 % от ее общего объема импорта газа.

Директор по операциям Эльхан Султанов подчеркнул, что «в нашей отрасли точность имеет решающее значение». Он пояснил, что постоянный мониторинг вдоль всего 3500-километрового Южного газового коридора необходим для гарантирования безопасных и бесперебойных поставок по всей Европе.