В Баку вынесен приговор врачам по делу о пациентке, впавшей в кому после ринопластики

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному на основании жалобы матери пациентки, впавшей в кому во время операции, проведенной ЛОР-эстетическим хирургом Ягубом Асади и анестезиологом Джамилей Алиевой.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, сегодня на заседании в Насиминском районном суде под председательством судьи Анара Ибадзаде выступил прокурор.

Гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет Ягубу Асади и на 4 года Джамиле Алиевой с лишением их права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении отбывания наказания участкального типа (колонии-поселении).

Представитель потерпевшей стороны просил суд назначить обвиняемым максимальное наказание в пределах санкции статьи и полностью удовлетворить гражданский иск.

Адвокат Джамили Алиевой заявил, что Ягуб Асади не разрешил анестезиологу провести анестезию и интубацию пациентки:

«Это сделал сам хирург. Он проигнорировал возражения анестезиолога, из-за чего Джамиля Алиева покинула операционную. Увидев на мониторе, что состояние пациентки ухудшается, она попыталась исполнить свои обязанности, но не смогла».

Адвокат просил суд оправдать подзащитную.

Джамиля Алиева в своем выступлении подтвердила слова адвоката. Она добавила, что хирург ради съемки рекламы делал всё сам, из-за чего состояние пациентки ухудшилось: «Увидев это, на помощь пришли еще два врача, но и они только ухудшили положение. Причиной такого состояния пациентки стала неверная интубация, которую проводила не я. Если сегодня пациентка жива, то это благодаря моему вмешательству».

Адвокат Ягуба Асади в своем выступлении заявил, что хотя его подзащитный и совершил ошибку при интубации, Джамиля Алиева виновна в том, что оставила пациентку без присмотра:

«Ягуб Асади не проявлял халатности в работе. Состояние пациентки ухудшилось после интубации из-за того, что она осталась без присмотра. То есть вины доктора Ягуба здесь нет. Ягуб Асади не совершал инкриминируемого ему деяния, поэтому прошу суд оправдать его».

Гособвинитель, воспользовавшись правом на реплику, заявил, что обвиняемые даже не приобрели необходимую для потерпевшей помпу, поэтому они не подлежат оправданию.

Ягуб Асади в своем последнем слове заявила, что состояние пациентки ухудшилось из-за примененных препаратов, и просил суд вынести оправдательный приговор.

Затем суд огласил приговор. Согласно решению суда, оба фигуранта приговорены к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. Наказание они будут отбывать в учреждении отбывания наказания участкального типа.

Гражданский иск был удовлетворен частично. С учетом ранее выплаченного обвиняемыми ущерба, с Ягуба Асади решено взыскать 14 тысяч манатов, а с Джамили Алиевой - 61 тысячу манатов в пользу потерпевшей стороны.

Отметим, что в апреле прошлого года 34-летняя Нигяр Будаглы впала в кому во время операции по ринопластике в клинике «MedAura» в Баку. Согласно обвинению, она лишилась здоровья и в настоящее время прикована к постели. После инцидента мать Нигяр Будаглы обратилась в прокуратуру Насиминского района, по факту было начато расследование.

В отношении привлеченных к ответственности ЛОР-эстетического хирурга Ягуба Асади и анестезиолога Джамили Алиевой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обоим врачам было предъявлено обвинение по статье 314.2 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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