 В Баку вынесен приговор врачам по делу о пациентке, впавшей в кому после ринопластики | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку вынесен приговор врачам по делу о пациентке, впавшей в кому после ринопластики

Фаига Мамедова13:46 - Сегодня
В Баку вынесен приговор врачам по делу о пациентке, впавшей в кому после ринопластики

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному на основании жалобы матери пациентки, впавшей в кому во время операции, проведенной ЛОР-эстетическим хирургом Ягубом Асади и анестезиологом Джамилей Алиевой.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, сегодня на заседании в Насиминском районном суде под председательством судьи Анара Ибадзаде выступил прокурор.

Гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет Ягубу Асади и на 4 года Джамиле Алиевой с лишением их права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении отбывания наказания участкального типа (колонии-поселении).

Представитель потерпевшей стороны просил суд назначить обвиняемым максимальное наказание в пределах санкции статьи и полностью удовлетворить гражданский иск.

Адвокат Джамили Алиевой заявил, что Ягуб Асади не разрешил анестезиологу провести анестезию и интубацию пациентки:

«Это сделал сам хирург. Он проигнорировал возражения анестезиолога, из-за чего Джамиля Алиева покинула операционную. Увидев на мониторе, что состояние пациентки ухудшается, она попыталась исполнить свои обязанности, но не смогла».

Адвокат просил суд оправдать подзащитную.

Джамиля Алиева в своем выступлении подтвердила слова адвоката. Она добавила, что хирург ради съемки рекламы делал всё сам, из-за чего состояние пациентки ухудшилось: «Увидев это, на помощь пришли еще два врача, но и они только ухудшили положение. Причиной такого состояния пациентки стала неверная интубация, которую проводила не я. Если сегодня пациентка жива, то это благодаря моему вмешательству».

Адвокат Ягуба Асади в своем выступлении заявил, что хотя его подзащитный и совершил ошибку при интубации, Джамиля Алиева виновна в том, что оставила пациентку без присмотра:

«Ягуб Асади не проявлял халатности в работе. Состояние пациентки ухудшилось после интубации из-за того, что она осталась без присмотра. То есть вины доктора Ягуба здесь нет. Ягуб Асади не совершал инкриминируемого ему деяния, поэтому прошу суд оправдать его».

Гособвинитель, воспользовавшись правом на реплику, заявил, что обвиняемые даже не приобрели необходимую для потерпевшей помпу, поэтому они не подлежат оправданию.

Ягуб Асади в своем последнем слове заявила, что состояние пациентки ухудшилось из-за примененных препаратов, и просил суд вынести оправдательный приговор.

Затем суд огласил приговор. Согласно решению суда, оба фигуранта приговорены к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. Наказание они будут отбывать в учреждении отбывания наказания участкального типа.

Гражданский иск был удовлетворен частично. С учетом ранее выплаченного обвиняемыми ущерба, с Ягуба Асади решено взыскать 14 тысяч манатов, а с Джамили Алиевой - 61 тысячу манатов в пользу потерпевшей стороны.

Отметим, что в апреле прошлого года 34-летняя Нигяр Будаглы впала в кому во время операции по ринопластике в клинике «MedAura» в Баку. Согласно обвинению, она лишилась здоровья и в настоящее время прикована к постели. После инцидента мать Нигяр Будаглы обратилась в прокуратуру Насиминского района, по факту было начато расследование.

В отношении привлеченных к ответственности ЛОР-эстетического хирурга Ягуба Асади и анестезиолога Джамили Алиевой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обоим врачам было предъявлено обвинение по статье 314.2 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Читайте по теме:

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Бакинская клиника привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

Поделиться:
548

Актуально

Xроника

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

Экономика

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Мнение

Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую ...

Спорт

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ...

Общество

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса

Расширен список специальностей, на которые можно поступить со 150 баллами

«Ударил палкой»: мама 7-летнего мальчика обвиняет менеджмент учебного центра в Сумгайыте

В Шуше начало работу отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Каинов грех в XXI веке: Трагедия в Шамкире, где конфликт сестер закончился убийством - ВИДЕО

В Португалии пропал азербайджанец 

Граждане 17 стран могут въезжать в Азербайджан без визы

Пропавших в Тайланде россиян убили - ПОДРОБНОСТИ

Последние новости

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса

Сегодня, 17:12

Расширен список специальностей, на которые можно поступить со 150 баллами

Сегодня, 17:11

«Ударил палкой»: мама 7-летнего мальчика обвиняет менеджмент учебного центра в Сумгайыте

Сегодня, 17:10

В Шуше начало работу отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Сегодня, 16:53

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко

Сегодня, 16:50

Спецназ Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании провел совместные тактические учения - ФОТО

Сегодня, 16:37

Созданная Озгюром Озелем YENİ Parti собрала свыше 113 млн лир за день

Сегодня, 16:25

Малейка Аббасзаде: Ожидается повышение проходных баллов

Сегодня, 16:22

Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую карту региона

Сегодня, 16:18

В Баку потушили пожар на участке с автомобильными шинами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:47

Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, ведущим деятельность против Азербайджана

Сегодня, 15:30

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

Сегодня, 15:12

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ФИФА

Сегодня, 15:06

Показания автопрокатчика изменили статус Arzum 9999 в деле со смертельным ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 15:03

США и Израиль захотели устроить блокаду Ирана

Сегодня, 14:55

Керем Бюрсин вызван для дачи показаний по делу фонда Ahbap - ВИДЕО

Сегодня, 14:43

В Баку приостановили работу стационара клиники Vital Hospital

Сегодня, 14:41

Финляндия вслед за Италией предложила исключить Испанию из Шенгенской зоны

Сегодня, 14:30

Пропавших в Тайланде россиян убили - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 14:27

Какая будет погода в первый день августа?

Сегодня, 14:20
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57