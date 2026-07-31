В Армении раскрыли новые финансовые нарушения в бизнесе Царукяна

Гостиничный комплекс "Мульти Рест Хаус" в 2023-2026 годах недоплатил в бюджет 78,4 млн драмов ($211 тыс.) налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета госдоходов республики.

КГД утверждает, что комплекс, расположенный в Цахкадзоре, занизил отчетность по зарплатному фонду - вместо 340,2 млн драмов ($920 тыс.) было задекларировано всего 190,2 млн (чуть больше $510 тыс.). Кроме того, действующий при гостинице ресторан с 1 января по 15 июня 2026 года задекларировал оборот в 136,5 млн драмов (чуть меньше $370 тыс.), при реальном обороте в 237,5 млн.

Указанные сведения Комитет госдоходов направил в Следственный комитет, где было возбуждено уголовное дело.

6 июля Следственный комитет провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на принадлежащих ему объектах — более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а самого бизнесмена арестовали на два месяца.

Следствие обвиняет Царукяна в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством "преступная группа" под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.

Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал "мошенническое хищение еще $934 тыс." в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.

Помимо этого, возбуждено еще одно уголовное производство по обвинению в незаконной охоте на диких животных и птиц. В ходе обысков в особняке Царукяна были временно усыплены и увезены три льва и четыре тигра (их доставили в Ереванский зоопарк), а также 190 чучел животных и птиц. По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс.

Источник: Sputnik Армения