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Nar представляет реальные истории об инклюзивности

First News Media13:18 - Сегодня
Nar представляет реальные истории об инклюзивности

Социальный проект «Все тела говорят», реализуемый при поддержке Nar, продолжает просветительскую деятельность в сфере инклюзивности в новом формате.

В рамках проекта, осуществляемого организацией DanceAbility Azerbaijan, реальные жизненные истории участников сообщества представлены общественности в виде иллюстрированных рассказов.

Первая история, опубликованная в данном формате, основана на жизненном опыте Наргиз, имеющей нарушение слуха и недавно начавшей трудовую деятельность. Благодаря кратким текстам и понятным иллюстрациям такой подход позволяет в доступной форме освещать различные темы, связанные с инклюзивностью, и способствует повышению осведомлённости общества в этой сфере.

Следует отметить, что цель проекта заключается в содействии совместному участию людей с инвалидностью и без инвалидности, укреплении инклюзивного сообщества и повышении осведомлённости общества по вопросам инвалидности. С декабря 2025 года в проекте приняли участие 238 человек, из которых 51 человек имеет инвалидность, а 187 человек не имеют инвалидности.

В рамках проекта проводятся танцевальные занятия, встречи сообщества, мастер-классы и различные совместные мероприятия. Желающие принять участие могут подать заявку по регистрационной ссылке или связаться с организаторами через WhatsApp по номеру: +994 77 282 88 80.

В рамках своей стратегии социальной ответственности Nar поддерживает развитие инклюзивного общества, создание равных возможностей и активное участие каждого человека в общественной жизни. Поддержка проекта «Все тела говорят» также является частью инициатив, реализуемых компанией в данном направлении.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних семи лет является лидирующим мобильным оператором Азербайджана по показателю Индекса клиентской лояльности. В основе этого достижения лежит последовательная клиентоориентированная стратегия Nar. Мобильный оператор предлагает пользователям стабильные и высококачественные услуги связи по доступным ценам, разные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.

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