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Общество

В Азербайджане с начала года фамилию матери получили менее тысячи детей

Джамиля Суджадинова13:00 - Сегодня
В Азербайджане с начала года фамилию матери получили менее тысячи детей

С начала 2026 года в Азербайджане фамилия отца была присвоена 38 514 детям, тогда как фамилию матери получили 924 ребенка

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, согласно данным Министерства юстиции Азербайджанской Республики, при регистрации рождения родители в подавляющем большинстве случаев продолжают выбирать для ребенка фамилию отца. Вместе с тем действующее законодательство страны предоставляет возможность присвоения ребенку как фамилии отца, так и фамилии матери по взаимному согласию родителей.

В Министерстве юстиции также привели статистические данные за предыдущий год. Так, в течение 2025 года фамилию отца получили 91 558 новорожденных, тогда как фамилия матери была присвоена 2 280 детям.

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