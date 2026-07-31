Президент Казахстана: Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап в положительной эволюции формата

Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч глав государств стран Центральной Азии ознаменовало новый этап в положительной эволюции нашего формата.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал на проходящей в кыргызском городе Чолпон-Ата неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

«Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы», - подчеркнул глава государства Казахстана.

По его словам, на протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты.