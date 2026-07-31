26 кг наркотиков в багаже: в Индонезии задержали пилота из Малайзии

В аэропорту Джакарты (Индонезия) был арестован малазийский пилот, у которого в чемодане было спрятано более 70 тыс. таблеток экстази общим весом 26 кг.

Об этом сообщают индонезийские медиа со ссылкой на сотрудника таможенного управления аэропорта.

39-летний пилот был арестован в аэропорту Сукарно-Хатта вскоре после прибытия из Куала-Лумпура. Сотрудники таможни обнаружили нечто подозрительное во время рентгеновского досмотра багажа, а при досмотре обнаружили запрещенные вещества.

«Результаты теста на наличие в его организме наркотиков подтвердили, что во время управления самолетом он находился под воздействием стимуляторов», — отметил сотрудник управления.

В настоящее время пилот передан в Отдел уголовных расследований Национальной полиции Индонезии для дальнейшего расследования и уточнения обстоятельств дела.