В Азербайджане продолжается строительство стратегической дороги Физули - Ходжавенд

В Азербайджане продолжается строительство автомобильной дороги Физули — Ходжавенд общей протяженностью 19,2 километра.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в настоящее время на различных участках трассы ведутся земляные работы, осуществляется монтаж дренажных систем и строительство водопропускных сооружений.

По данным агентства, общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 33,5%.

В ГААДА отметили, что новая стратегическая автомобильная дорога, соединяющая Физулинский и Ходжавендский районы, позволит повысить транспортную доступность региона, будет способствовать восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, обеспечению безопасных грузовых и пассажирских перевозок, а также дальнейшему развитию социально-экономического и туристического потенциала Карабаха.