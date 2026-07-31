Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы
Азербайджанский футбольный арбитр ФИФА Алияр Агаев получил новое назначение от УЕФА.
Как сообщает İdman.Biz, он станет главным судьей первого матча между гибралтарским "Линкольном" и кипрской "Омонией" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Ассистентами Агаева будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, функции четвертого арбитра выполнит Турал Гурбанов. Австриец Алан Кияс назначен судьей VAR, а Ниджат Исмаиллы — его помощником.
Матч состоится 6 августа.
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