Сахиба Гафарова: Азербайджан поддерживает выгодное сотрудничество, основанное на равенстве и взаимном уважении

31 июля в рамках визита в Южно-Африканскую Республику председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в Конференции председателей национальных и региональных парламентов, состоявшейся в городе Мидранд.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в мероприятии, организованном Панафриканским парламентом, приняли участие председатели национальных и региональных парламентов африканских стран, руководители и представители международных парламентских организаций.

Выступая на конференции, С. Гафарова затронула вопросы глубоких преобразований, происходящих в современной системе международных отношений, продолжающихся конфликтов, экономического неравенства и вызовов, связанных с изменением климата. Она отметила, что в нынешних условиях, когда доверие к международным институтам сталкивается со все большим давлением, парламенты не могут оставаться в стороне от процессов принятия глобальных решений. Подчеркивалось, что парламенты выражают голос граждан, доносят национальные реалии до международного сообщества и способствуют отражению политических обязательств в законодательстве, а также в конкретной практической деятельности.

Отметив возрастающую роль парламентов в решении глобальных вызовов, председатель Милли Меджлиса заявила, что сегодня парламенты являются не только институтами, выполняющими национальные законодательные функции, но и важными участниками развития международного сотрудничества. Подчеркнув, что на данном мероприятии она представляет прежде всего парламент Азербайджана, а также Парламентскую сеть Движения неприсоединения, председателем которой является, Сахиба Гафарова сообщила участникам, что сегодня эта Сеть, объединяющая парламенты свыше 70 стран, включая законодательные органы большинства государств Африки, благодаря совместным усилиям превратилась в авторитетную международную платформу парламентского сотрудничества, вносящую значительный вклад в развитие межпарламентского взаимодействия.

Она также остановилась на значении многостороннего сотрудничества и парламентской дипломатии в условиях сложных современных вызовов. В этом контексте С. Гафарова обратила внимание на важную роль Панафриканского парламента. Подчеркнув, что эта организация также способствует реализации целей, закрепленных в «Повестке Африки — 2063», предусматривающей создание мирной, процветающей и интегрированной Африки, управляемой своими народами и занимающей достойное место в международном сообществе, она отметила, что Азербайджан с глубоким уважением относится к этому видению. По ее словам, наша страна придает большое значение отношениям с государствами Африки и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество, основанное на равенстве и взаимном уважении.

Председатель Милли Меджлиса добавила, что сегодня Африка должна быть представлена в мире не только численностью, но и своими идеями, приоритетами и лидерством.

Коснувшись перспектив развития многостороннего сотрудничества и парламентской дипломатии, председатель Милли Меджлиса особо отметила роль Межпарламентского союза (МПС) как важной глобальной парламентской платформы, объединяющей различные политические системы и регионы.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что дальнейшее укрепление сотрудничества между МПС и региональными парламентскими организациями, такими как Панафриканский парламент, имеет особое значение. Отмечалось, что именно благодаря такому взаимодействию МПС сможет использовать опыт и политические подходы региональных парламентских организаций, а Панафриканский парламент, в свою очередь, используя глобальную платформу МПС, сможет выносить приоритеты Африки на международную парламентскую повестку и еще больше укрепить роль континента в парламентской дипломатии.