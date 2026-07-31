Президент Панафриканского парламента: Азербайджан — надежный партнер для стран Африки

В рамках визита в Южно-Африканскую Республику председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Панафриканского парламента Фатихом Бутбигом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дружественных отношений между Азербайджаном и странами Африки, перспектив развития межпарламентского сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подчеркивалось, что парламенты играют важную роль в реализации Повестки Панафриканского союза — 2063. Ф. Бутбиг заявил, что Азербайджан является надежным партнером для стран Африки, отметив, что стороны объединяют общие ценности и отношения, основанные на взаимном уважении. Он подчеркнул, что парламентская дипломатия играет важную роль в укреплении связей между народами и продвижении взаимных интересов.

В свою очередь С. Гафарова заявила, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки. Особо подчеркивалась важность расширения межпарламентских связей, укрепления политического диалога, повышения взаимного доверия и развития сотрудничества по новым направлениям.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что дальнейшее расширение межпарламентских связей отвечает взаимным интересам сторон, подчеркнув наличие хороших возможностей для развития институционального сотрудничества с Парламентской сетью Движения неприсоединения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Милли Меджлисом и Панафриканским парламентом, а также между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Панафриканским парламентом, взаимодействии в рамках международных парламентских организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.