Государственный визит президента Ильхама Алиева в центре внимания кыргызских медиа

Государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику получил широкое освещение в средствах массовой информации этой страны.

Кыргызские информационные агентства, телеканалы, газеты и интернет-издания подробно рассказали о прибытии главы Азербайджанского государства, официальной церемонии встречи, переговорах президентов Ильхама Алиева и Садыра Жапарова, подписании Договора о союзнических отношениях и перспективах дальнейшего сотрудничества двух стран.

Особое внимание медиа уделили заявлению Президента Ильхама Алиева о переходе азербайджано-кыргызских отношений на союзнический уровень, его высокой оценке социально-экономических успехов Кыргызстана, а также словам о превращении Азербайджана и стран Центральной Азии в единый геополитический и геоэкономический регион.

Освещение государственного визита началось с публикаций о его предстоящей программе.

«Вечерний Бишкек» сообщил, что программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате один на один и проведение третьего заседания Межгосударственного совета.

О прибытии Президента Ильхама Алиева 30 июля в международный аэропорт «Иссык-Куль» сообщили агентство «Кабар», государственная газета «Эркин-Тоо», УТРК, телеканал ELTR, а также Kaktus.media, 24.kg, Super.kg и IM.kg.

Агентство «Кабар» отметило, что Президента Азербайджана встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. На флагштоках были подняты государственные флаги двух стран, а у ковровой дорожки выстроена рота почетного караула.

Кыргызские медиа подробно осветили состоявшуюся в культурном центре «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате церемонию официальной встречи. Издание Kaktus.media вынесло в заголовок приветствие Президента Ильхама Алиева военнослужащим: «Салам, аскер!».

Одной из центральных тем публикаций стало заявление Президента Ильхама Алиева о повышении уровня отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном до союзнического уровня взаимодействия.

Агентство АКИpress вынесло в заголовок слова главы Азербайджанского государства: «Выше этого уровня в мире не существует». Тему перехода азербайджано-кыргызских отношений на союзнический уровень также отразили в заголовках Open.kg, Sputnik Кыргызстан и 24.kg.

Агентство «Кабар», Economist.kg и IM.kg подробно рассказали о переговорах президентов Ильхама Алиева и Садыра Жапарова. По их сообщениям, стороны обсудили перспективы расшищения сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, транспорта, энергетики, образования и по другим направлениям.

Отдельное внимание кыргызские издания уделили высокой оценке Президентом Ильхамом Алиевым достижений Кыргызстана. В публикациях сообщалось, что глава Азербайджанского государства отметил значительный прогресс страны в социально-экономическом развитии, укреплении экономического потенциала и повышении международного авторитета. В частности, газета «Эркин-Тоо» и портал Barakelde опубликовали материалы о высокой оценке главой Азербайджанского государства развития Кыргызстана.

Агентство «Кабар» сообщило о договоренности удвоить капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития - до 200 миллионов долларов. Издание привело слова Президента Ильхама Алиева о том, что это решение связано с эффективностью реализуемых через фонд проектов, способствующих созданию новых производств и рабочих мест.

Одним из ключевых итогов государственного визита стало подписание Договора о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Портал Economist.kg сообщил, что по итогам переговоров были подписаны Договор о союзнических отношениях и еще 14 документов.

О подписании двусторонних документов также сообщили агентство «Кабар», газета «Слово Кыргызстана», Tazabek, K-News, Govori.TV, IM.kg, 7-й канал и УТРК.

Кыргызские медиа широко осветили церемонию взаимного вручения высших государственных наград двух стран.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву орден «Манас» I степени. Награда присуждена за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между двумя государствами и укрепление дружбы между азербайджанским и кыргызским народами.

В свою очередь, Президент Ильхам Алиев вручил Садыру Жапарову орден «Гейдар Алиев» - высшую государственную награду Азербайджана. Награда присуждена за особые заслуги в развитии дружественных, братских и партнерских связей между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

Церемонию награждения осветили «Эркин-Тоо», АКИpress, агентство «Кабар», газета «Слово Кыргызстана», 24.kg, Vesti.kg, УТРК, 7-й канал, Govori.TV, Koom.press и Report.kg.

24.kg и Vesti.kg посвятили отдельные публикации словам Президента Ильхама Алиева о вкладе Кыргызстана в восстановление Карабаха. Особое внимание издания уделили средней школе имени Айкол Манаса, построенной при поддержке Кыргызстана в Агдамском районе. Глава Азербайджанского государства назвал ее еще одним символом братства и памятником единства двух народов, выразив Кыргызстану благодарность за оказанную помощь.

Агентство «Кабар» и портал 24.kg сообщили, что Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Садыра Жапарова посетить Азербайджан с государственным визитом.

Агентство «Кабар» также привело слова главы Азербайджанского государства о том, что две страны продолжат поддерживать друг друга на международных площадках, развивать торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в сфере укрепления безопасности.

Отдельное внимание в публикациях было уделено заявлению Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан и страны Центральной Азии превратились в один геополитический и геоэкономический регион.

Отмечалось, что отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Также были приведены данные о взаимных визитах и слова главы государства о намерении продолжать наращивать сотрудничество со странами региона.

Economist.kg, Vesti.kg и Sputnik Кыргызстан рассказали об участии Президента Ильхама Алиева вместе с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в открытии гольф-клуба международного класса на Иссык-Куле.

Издания сообщили, что главы государств совершили символические первые удары по мячу, дав старт работе нового гольф-клуба. Издание Vesti.kg также отметило, что президенты ознакомились с инфраструктурой спортивно-туристического комплекса.

Портал Super.kg опубликовал видеоматериал о неформальном общении четырех президентов на берегу Иссык-Куля. На кадрах главы государств свободно общаются, фотографируются и играют в гольф.

В публикациях кыргызских средств массовой информации государственный визит Президента Ильхама Алиева представлен как важный этап в развитии азербайджано-кыргызских отношений.

В материалах к числу ключевых результатов уже состоявшихся в рамках визита мероприятий отнесены переход двусторонних отношений на союзнический уровень, подписание пакета документов, расширение экономического сотрудничества, а также укрепление братских связей между двумя народами.

Отдельное место в публикациях заняла тема дальнейшего укрепления регионального взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии.