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Общество

Социальный отпуск: Кто имеет право и на какой срок

First News Media21:44 - 31 / 07 / 2026
Социальный отпуск: Кто имеет право и на какой срок

Работающим женщинам в период беременности и после родов предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 126 календарных дней (70 до и 56 после родов).

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что продолжительность дородовой части указанного отпуска оплачиваемо продлевается на количество дней, прошедших с предполагаемой даты родов до дня рождения ребенка. При этом послеродовая часть отпуска не сокращается. Женщины, усыновившие ребенка в возрасте до двух месяцев, также имеют право на 56-дневный оплачиваемый социальный отпуск. Мужчинам в связи с рождением ребенка на основании справки медицинского учреждения предоставляется оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 14 календарных дней в период до и после родов. Один из родителей, непосредственно осуществляющий уход за ребенком (в том числе женщина, усыновившая ребенка), либо другой член семьи имеет право на частично оплачиваемый социальный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой пособия в размере, установленном законодательством.

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