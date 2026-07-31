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Иностранные инвесторы вложили $12 млн в киноиндустрию Азербайджана

First News Media21:00 - 31 / 07 / 2026
Иностранные инвесторы вложили $12 млн в киноиндустрию Азербайджана

За последние три года иностранные инвесторы вложили $12 млн в киноиндустрию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра культуры Саадат Юсифова на мероприятии в киноцентре «Низами», посвященном 2 августа — Дню азербайджанского кино.

По ее словам, развитие национального кинематографа остается в центре внимания государства, а наряду с бюджетным финансированием в сферу начали поступать инвестиции частных компаний.

С. Юсифова отметила, что также уделяется пристальное внимание подготовке кадров. По ее словам, государство поддерживает обучение более 15 студентов в области кинематографии.

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