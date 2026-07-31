За последние три года иностранные инвесторы вложили $12 млн в киноиндустрию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра культуры Саадат Юсифова на мероприятии в киноцентре «Низами», посвященном 2 августа — Дню азербайджанского кино.

По ее словам, развитие национального кинематографа остается в центре внимания государства, а наряду с бюджетным финансированием в сферу начали поступать инвестиции частных компаний.

С. Юсифова отметила, что также уделяется пристальное внимание подготовке кадров. По ее словам, государство поддерживает обучение более 15 студентов в области кинематографии.