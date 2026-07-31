 Судебная коллегия Апелляционного суда на заседании по жалобам граждан Армении удалилась на совещание - ФОТО | 1news.az | Новости
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Судебная коллегия Апелляционного суда на заседании по жалобам граждан Армении удалилась на совещание - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Судебная коллегия Апелляционного суда на заседании по жалобам граждан Армении удалилась на совещание - ФОТО

31 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в том числе подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и другие многочисленные преступления.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, судебное заседание прошло под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья — Али Мамедов). Каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были обеспечены переводчики на армянский и русский языки, которыми они владеют, а также адвокаты для обеспечения их права на защиту.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, государственные обвинители — начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы, прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

В начале судебного заседания было сообщено, что в процессе в качестве наблюдателя также принимает участие представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Судебное заседание продолжилось репликами обвиняемых.

Обвиняемый Б. Саакян, воспользовавшись правом на реплику, продолжил свое выступление. Он попросил суд отменить приговор суда первой инстанции и вынести в отношении него оправдательный приговор.

Другие обвиняемые — Василий Бегларян, Аркадий Гукасян, Левон Мнацаканян, Мадат Бабаян, Гурген Степанян, Давид Манукян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Меликсет Пашаян, Гарик Мартиросян, Давид Аллахвердян, Левон Балаян и Эрик Казарян, а также защитники некоторых из них, также воспользовались правом на реплику и высказали свое отношение к выступлениям стороны обвинения.

Защитники в основном просили суд отменить приговор суда первой инстанции в отношении лиц, чьи права они защищают, и вынести оправдательный приговор. Обвиняемые же, изложив свои аргументы, сказали, что не признают себя виновными по предъявленным им обвинениям. На этом все обвиняемые завершили использование своего права на реплику.

Затем выступили представители потерпевших, заявив, что приговор суда первой инстанции является законным и обоснованным, а все обстоятельства по делу были доказаны в ходе судебного разбирательства. Они попросили суд оставить приговор без изменения.

После этого слово было предоставлено гособвинителям.

Они отметили, что приговор суда первой инстанции является законным и обоснованным, а доводы, изложенные в апелляционных жалобах обвиняемых, не создают оснований для его отмены или изменения. В связи с этим они попросили не удовлетворять апелляционные жалобы и оставить приговор без изменения.

Председательствующий судья Э. Рагимов объявил о завершении судебного рассмотрения поданных апелляционных жалоб. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению. Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян — 19 годам, Гарик Мартиросян — 18 годам, Давид Аллахвердян и Левон Балаян — 16 годам, а Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — к 15 годам лишения свободы.

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