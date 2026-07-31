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В Гёйчае прорвало Ширванский оросительный канал - ФОТО

First News Media22:20 - 31 / 07 / 2026
В Гёйчае прорвало Ширванский оросительный канал - ФОТО

В Гёйчайском районе прорвало Ширванский оросительный канал, вода разлилась по прилегающей территории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на участке Ширванского оросительного канала, проходящем через территорию районного села Шахадат Гарабаглар.

В результате прорыва канала вода залила расположенную поблизости глубокую впадину, которую местные жители называют «гобу».

В настоящее время к месту происшествия привлечены живая сила и специальная техника соответствующих служб. Принимаются неотложные меры по ликвидации аварии и прекращению поступления воды.

В целях обеспечения безопасности к месту происшествия также привлечены сотрудники районного отдела полиции.

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