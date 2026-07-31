Коньячный завод Гагика Царукяна перешел под госконтроль

Завод "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат Ной", принадлежащий ранее арестованному на два месяца лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, перешел под управление государства.

Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

"В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения, при посредничестве Генеральной прокуратуры, по решению Антикоррупционного суда акции ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат Ной" были переданы в управление и под охрану Республики Армения",- говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 30 июля. Добавляется, что управление и хранение акций компании было передано Республике Армения в лице Министерства экономики. Также подчеркивается, что иск был подан 29 июля. Ранее власти Армении отобрали у Царукяна завод "Араратцемент" и спортивный комплекс Multi Wellness Center.

Источник: ТАСС