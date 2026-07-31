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УЕФА разработал аналог чемпионата мира — «Глобальную лигу наций»

First News Media22:40 - 31 / 07 / 2026
УЕФА разработал аналог чемпионата мира — «Глобальную лигу наций»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активизировал разработку собственного аналога чемпионата мира — проекта под названием «Глобальная лига наций» (Global Nations League).

Об этом сообщает Sky News.

Концепция «Глобальной лиги наций» была разработана в УЕФА еще в 2017 году, но тогда не была реализована. Изначально проект предполагал создание международного турнира с участием сборных всех континентальных конфедераций, который проводился бы в нечетные годы, чтобы не пересекаться с чемпионатами Европы и мира.

Согласно задумке, мировой футбол делится на семь дивизионов в соответствии с рейтингом сборных. В финальную стадию каждого дивизиона выходят по восемь команд, которые играют формат мини-чемпионата: четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

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