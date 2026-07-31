Банк BTB лишился лицензии

Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 27 июля 2026 года на основании обращения ОАО Bank «BTB», в соответствии со статьями 16.1.1 и 29 Закона Азербайджанской Республики «О банках», а также «Правилами о реорганизации банков», банковская лицензия, выданная ОАО Bank BTB, была аннулирована, а его правопреемнику — ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» — на основании статей 10 и 11 Закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях» выдана лицензия.

Как говорится в сообщении Центрального банка, ранее решением правления Центрального банка от 5 марта 2026 года в соответствии с законодательством на основании обращения ОАО Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию. В рамках процесса реорганизации ОАО Bank BTB был утвержден план исполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами банка, обеспечено информирование кредиторов банка. В этих рамках между ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) и ОАО Bank BTB был подписан «Договор о передаче активов и обязательств», и в соответствии с данным договором передача активов и обязательств ОАО Bank BTB в ABB была успешно завершена.

Отметим, что срочные и до востребования депозиты клиентов ОАО Bank BTB были полностью и бесперебойно переданы в ABB без изменения их условий, всем клиентам была обеспечена свободная возможность доступа к своим средствам и пользования ими.

Вместе с тем был успешно завершен и процесс передачи кредитного портфеля. Права требования к клиентам, имеющим кредитную задолженность или иные обязательства перед ОАО Bank BTB, были переданы ABB с сохранением условий договоров, обеспечена непрерывность обслуживания кредитов.

Таким образом, решением правления Центрального банка, указанным выше, успешно завершен процесс аннулирования лицензии ОАО Bank BTB и его преобразования в ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit».

ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» будет осуществлять свою деятельность по адресу: город Баку, улица Нигяр Рафибейли, дом 9.