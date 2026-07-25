Бакинский женский футбольный клуб "Нефтчи" сегодня провел свой второй матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает , встреча с греческим клубом ПАОК прошла на стадионе в городе Верия (Греция), принимающем все игры этого этапа.

Матч завершился уверенной победой греческого коллектива со счетом 3:0. В результате этого поражения для азербайджанской команды выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подошло к концу. ПАОК же вышел во второй раунд, где сыграет с венгерским "Ференцварошем".

Напомним, что на старте турнира "Нефтчи" одержал победу над черногорской "Будучностью" (4:3 по пенальти после нулевой ничьей).

Источник: İdman.Biz