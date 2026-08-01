Голос нации и живая история: День азербайджанского языка и алфавита

Каждый, в душе которого живет необъятная любовь к своей Отчизне и своему народу, считает своим священным долгом гордиться, беречь и развивать родной язык.

Ежегодно 1 августа в Азербайджане отмечается знаменательный праздник - День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Родной язык - это не просто средство общения, но и важнейшая часть национальной идентичности, основа духовного наследия и несокрушимый фундамент солидарности миллионов азербайджанцев по всему миру. Азербайджанский язык пленяет своей уникальной красотой, изысканностью и удивительной мелодичностью.

Сформировавшись на древней азербайджанской земле на основе огузских и кыпчакских племенных языков, он прошел богатый исторический путь. Наддиалектная форма языка сохранилась в драгоценных памятниках народного фольклора, среди которых особое место занимает эпос «Китаби Деде Горгуд». Именно на азербайджанском языке великие писатели и поэты творили свои бессмертные шедевры, ставшие жемчужинами мировой литературы. Первым, кто поднял родной язык до уровня государственного, был выдающийся правитель и поэт Шах Исмаил Хатаи, заложивший основы единого Азербайджанского государства.

Азербайджанская письменность на протяжении столетий также претерпевала изменения. С древности и до второй половины VII века использовалось древнетюркское письмо, а затем - арабская графика с добавлением специфических знаков, характерных для тюркских языков. Первые проекты перехода на латиницу начали появляться еще в середине XIX века благодаря просветителям того времени. В период Азербайджанской Демократической Республики тюркский язык получил официальный статус государственного, а при Министерстве просвещения была создана специальная комиссия по разработке нового алфавита. В советские годы вопрос статуса языка оставался непростым: в 1922 году был утвержден латинский алфавит, который с 1925 года официально использовался наряду с арабским, но в ноябре 1939 года в Азербайджанской ССР был введен новый кириллический алфавит.

Что касается языка, то в Советском Азербайджане вплоть до второй половины XX века азербайджанский язык не имел какого-либо статуса, и только 21 августа 1956 года был принят закон о внесении дополнения в Конституцию Азербайджанской ССР 1937 года, официально объявивший азербайджанский язык государственным в республике.

Вклад в научное осмысление и систематизацию языка внесли видные ученые. Среди них особое место занимает известный языковед и тюрколог Афад Гурбанов - автор современного азербайджанского алфавита и основатель научной школы ономастики.



Посвятив более 50 лет жизни отечественной науке и образованию, он создал фундаментальные труды, сыгравшие важнейшую роль в развитии филологии. С пробуждением национального самосознания и восстановлением независимости Азербайджана видные представители интеллигенции инициировали возвращение к латинской графике и окончательное закрепление статуса государственного языка.

Сохранение и всестороннее развитие азербайджанского языка было возведено в ранг ключевых государственных приоритетов общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Благодаря его твердой политической воле и историческим указам азербайджанский алфавит обрел новую жизнь, окончательно перейдя на латиницу. Это не только укрепило статус родного языка, но и сблизило Азербайджан с другими тюркскими народами. Сегодня этот стратегический курс успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Проявляя особую заботу о национальном достоянии, глава государства предпринимает последовательные шаги для того, чтобы в условиях глобализации и информационного века азербайджанский язык сохранял свою чистоту, развивался и оставался одним из главных символов независимости страны. Развивая и сохраняя родной язык, общество укрепляет свою культуру и передает будущим поколениям вековые традиции. Азербайджанский язык и сегодня продолжает оставаться мостом, объединяющим соотечественников по всему миру, служителем высокого идеала единства, процветания и национальной гордости.