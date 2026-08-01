Атака БПЛА на НПЗ в Уфе и промышленные объекты - ВИДЕО

В ночь на 1 августа 2026 года зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов на промышленные и энергетические объекты в ряде регионов России и на подконтрольных ей территориях.

В Уфе в результате удара БПЛА произошло возгорание на территории одного из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов комплекса «Башнефть», из-за чего в местном аэропорту временно ограничивали полеты.

Одновременно в Татарстане вспыхнул пожар на линии производства полистирола предприятия «Нижнекамскнефтехим», который, по заявлению пресс-службы компании, к утру был ликвидирован без пострадавших.

Кроме того, ударам по энергетической инфраструктуре подверглись объекты в Запорожской и Донецкой областях.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении дежурными средствами ПВО 274 украинских беспилотников за ночь.