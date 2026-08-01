Почти 70 тыс. мигрантов из Марокко покинули испанскую Сеуту после массового наплыва

Около 69,5 тыс. мигрантов за последние 30 часов покинули испанский город Сеута и вернулись в Марокко после массового пересечения границы.

Как сообщает агентство EFE, одновременно на пограничном волнорезе Тарахаль началась установка защитных барьеров.

По данным источников в правоохранительных органах, в это число могут входить не только мигранты, прибывшие в Сеуту в ходе последнего массового наплыва, но и те, кто находился там ранее.

Кроме того, полиция не исключает, что часть мигрантов в течение вчерашнего дня могла неоднократно пересекать границу в обоих направлениях, поэтому фактическое число людей может быть ниже заявленного показателя.

Отметим, что на прошлой неделе в испанском анклаве Сеута начался массовый приток мигрантов из Марокко. Сеута, обладающая статусом автономного города Испании и расположенная на северном побережье Африки, уже многие годы остается одной из ключевых точек нелегальной миграции в Европу.

Для сдерживания потока нелегальных мигрантов вдоль сухопутной границы с Марокко возведено высокое заграждение, оснащенное колючей проволокой и другими защитными сооружениями. Однако, несмотря на усиленные меры безопасности, мигрантам периодически удается преодолевать пограничные барьеры и проникать на территорию испанского анклава.